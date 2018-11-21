Amber Alert issued for child out of Wichita Falls area

BURKBURNETT, TX - THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE TEXAS DIVISION OF EMERGENCY MANAGEMENT. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK.
THE BURKBURNETT POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR ELI SCOTT SMITH, WHITE, MALE, 2 YEARS OLD, DATE OF BIRTH JUNE 8 2016, APPROXIMATELY 36 INCHES, 32 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, AND WEARING A LIGHT BLUE THERMAL WITH A TRUCK ON IT AND BLUE JEANS.
POLICE ARE LOOKING FOR MICHAEL SCOTT SMITH, WHITE, MALE, 48 YEARS OLD, DATE OF BIRTH JULY 19 1970, 5 FEET 8 INCHES, 205 POUNDS, BROWN HAIR, BLUE EYES AND WEARING A BLACK FOX HAT, BLUE SHIRT AND BLUE JEANS, IN CONNECTION WITH HIS ABDUCTION.
POLICE ARE ALSO LOOKING FOR ROBIN MICHELLE GOLDEN, WHITE, FEMALE, 51 YEARS OLD, DATE OF BIRTH FEBRUARY 28 1967, 5 FEET 6 INCHES, 145 POUNDS, BROWN HAIR, BLUE EYES, IN CONNECTION WITH HIS ABDUCTION.
THE SUSPECT IS DRIVING A BLACK, 2003, SATURN, VUE WITH A CALIFORNIA LICENSE PLATE NUMBER OF DP416RZ. THE SUSPECTS WAS LAST HEARD FROM IN BURKBURNETT, TEXAS.
LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THIS CHILD TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE BURKBURNETT POLICE DEPARTMENT AT (940) 569-2231.
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