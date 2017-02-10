Hoop Madness Scores: 2/10

We've got your high school basketball scores and highlights from around the South Plains.
GIRLS
PLAINS 48
SEAGRAVES 51
SHALLOWATER 36
ROOSEVELT 32
POST 37
NEW DEAL 31
BORDEN COUNTY 36
VALLEY 55
IRA 52
KNOX CITY 39
ALL SAINTS 52
SOUTHCREST 51
CHRIST THE KING 36
PLAINVIEW CHRISTIAN 51
SPUR 67
ZEPHYR 41
NEW WAY 43
LORENZO 60
BOYS
CORONADO 75
LAKE VIEW 63
MONTEREY 56
ABILENE COOPER 67
LUBBOCK COOPER 66
LUBBOCK HIGH 50
MIDLAND 54
FRENSHIP 65
WHITHARRAL 64
AMHERST 66 F/OT
SEMINOLE 62
ESTACADO 64
PLAINS 30
TAHOKA 54
SPRINGLAKE-EARTH 30
NAZARETH 65
KRESS 56
LAZBUDDIE 34
GRADY 70
LOOP 62
BORDEN COUNTY 96
LORAINE 26
RALLS 37
CROSBYTON 51
DAWSON 59
KLONDIKE 42
MULESHOE 48
LITTLEFIELD 57
LAMESA 86
BROWNFIELD 84 F/OT
HIGHLAND 34
HERMLEIGH 47
O'DONNELL 41
SANDS 47
ROPES 55
NEW HOME 59 F/OT
SOUTHLAND 32
WELLMAN-UNION 79
BOVINA 57
FARWELL 62
IRA 47
WESTBROOK 45 F/OT
MEADOW 68
WILSON 42
WHITEFACE 59
LORENZO 69
HALE CENTER 68
SUDAN 29
PADUCAH 70
MOTLEY COUNTY 66
OLTON 53
LOCKNEY 56
SNYDER 33
BIG SPRING 51
GUTHRIE 27
JAYTON 71
MORTON 56
SEAGRAVES 34
HAPPY 61
LUBBOCK CHRISTIAN 55
ALL SAINTS 63
SOUTHCREST 46
CHRIST THE KING 7
PLAINVIEW CHRISTIAN 67
PLAINVIEW 64
PALO DURO 65 F/OT
DIMMITT 89
ROOSEVELT 50
ANTON 45
PETERSBURG 38
FRIONA 36
IDALOU 62
ABERNATHY 58
FLOYDADA 50
DENVER CITY 45
LEVELLAND 67
NEW DEAL 62
POST 50
SHALLOWATER 57
SLATON 44
TULIA 41
SPEARMAN 33
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