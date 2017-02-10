Hoop Madness Scores: 2/10 - KCBD NewsChannel 11 Lubbock

Hoop Madness Scores: 2/10

By Pete Christy, Sports Director
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(KCBD) -

We've got your high school basketball scores and highlights from around the South Plains.

GIRLS

PLAINS 48
SEAGRAVES 51

SHALLOWATER 36
ROOSEVELT 32

POST 37
NEW DEAL 31

BORDEN COUNTY 36
VALLEY 55

IRA 52
KNOX CITY 39

ALL SAINTS 52
SOUTHCREST 51

CHRIST THE KING 36
PLAINVIEW CHRISTIAN 51

SPUR 67
ZEPHYR 41

NEW WAY 43
LORENZO 60

BOYS

CORONADO 75
LAKE VIEW 63

MONTEREY 56
ABILENE COOPER 67

LUBBOCK COOPER 66
LUBBOCK HIGH 50

MIDLAND 54
FRENSHIP 65

WHITHARRAL 64
AMHERST 66 F/OT

SEMINOLE 62
ESTACADO 64

PLAINS 30
TAHOKA 54

SPRINGLAKE-EARTH 30
NAZARETH 65

KRESS 56
LAZBUDDIE 34

GRADY 70
LOOP 62

BORDEN COUNTY 96
LORAINE 26

RALLS 37
CROSBYTON 51

DAWSON 59
KLONDIKE 42

MULESHOE 48
LITTLEFIELD 57

LAMESA 86
BROWNFIELD 84 F/OT

HIGHLAND 34
HERMLEIGH 47

O'DONNELL 41
SANDS 47

ROPES 55
NEW HOME 59 F/OT

SOUTHLAND 32
WELLMAN-UNION 79

BOVINA 57
FARWELL 62

IRA 47
WESTBROOK 45 F/OT

MEADOW 68
WILSON 42

WHITEFACE 59
LORENZO 69

HALE CENTER 68
SUDAN 29

PADUCAH 70
MOTLEY COUNTY 66

OLTON 53
LOCKNEY 56

SNYDER 33
BIG SPRING 51

GUTHRIE 27
JAYTON 71

MORTON 56
SEAGRAVES 34

HAPPY 61
LUBBOCK CHRISTIAN 55

ALL SAINTS 63
SOUTHCREST 46

CHRIST THE KING 7
PLAINVIEW CHRISTIAN 67

PLAINVIEW 64
PALO DURO 65 F/OT

DIMMITT 89
ROOSEVELT 50

ANTON 45
PETERSBURG 38

FRIONA 36
IDALOU 62

ABERNATHY 58
FLOYDADA 50

DENVER CITY 45
LEVELLAND 67

NEW DEAL 62
POST 50

SHALLOWATER 57
SLATON 44

TULIA 41
SPEARMAN 33

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