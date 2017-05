More than 150 area athletes prepare for UIL Track and Field State Championships

Every athlete dreams of going to state. Here on the South Plains, we will be well-represented at the UIL State Track and Field meet in Austin.

Here's a list of athletes from our viewing area who will participate in the meet May 11 to 13.

Girls Shot Put - 6A

Megan Hartline – Frenship

Girls 4x200 Meter Relay - 5A

Lubbock Coronado – TerriYona Adams, Iysis Gonzales, Diamond Lilly, Daycha Lilly, Anna Runquist, Raven Woodson

Girls 400 Meter Dash - 5A

Raven Woodson - Lubbock Coronado

Girls 4x400 Meter Relay - 5A

Lubbock Coronado – TerriYona Adams, Iysis Gonzales, Diamond Lilly, Daycha Lilly, Anna Runquist, Raven Woodson

Boys 4x400 Meter Relay - 5A

Lubbock Monterey - Nicholas Villarreal, Jack Dykes, Taylor Williamson, Quincy Walker, Zae Johnson, Donovan Jones

Girls High Jump - 5A

NeNe Phenix - Lubbock Coronado

Boys 3200 Meter Run - 4A

Isaac Vargas – Levelland

Boys 1600 Meter Run - 4A

Isaac Vargas – Levelland

Boys Pole Vault - 4A

Alex Hindman – Seminole

Boys Triple Jump - 4A

Daniel Hurn – Levelland

Girls 3200 Meter Run - 3A

Ivy Guerra – Tulia

Girls 4x100 Meter Relay – 3A

Slaton - Kamryn Gibbs, Erin Olmos, Quanasia McDaniel, Takaja Robinson, Kaylee Franklin

Girls 4x200 Meter Relay - 3A

Slaton - Kamryn Gibbs, Erin Olmos, Quanasia McDaniel, Takaja Robinson, Kaylee Franklin

Girls 1600 Meter Run - 3A

Madelyn Merrell – Idalou

Girls 4x400 Meter Relay - 3A

Shallowater - Cailyn Breckel, Kenzie Hughes, Cayenne Williams, Cooper Mitchell, Stormie Williams, Meredith Satterwhite

Girls 100 Meter Hurdles - 3A

Cayenne Williams – Shallowater

Girls 3200 Meter Run - 2A

Ryiann Araujo – Lockney

Boys 3200 Meter Run - 2A

Steven Quintanilla – Sundown

Boys 4x100 Meter Relay - 2A

New Deal - Mark Adams, David Morgan, Brandon Coronado, Nehemiah Martinez, Jordan Lacy, Javan Rodriguez

Boys 800 Meter Run - 2A

Steven Quintanilla – Sundown

Tyler Saldana – Floydada

Girls 100 Meter Hurdles - 2A

Jenna Legan – Sundown

Boys 110 Meter Hurdles - 2A

Jordan Lacy – New Deal

Girls 100 Meter Dash - 2A

Shayla White – Floydada

Boys 100 Meter Dash - 2A

Mark Adams – New Deal

Girls 4x200 Meter Relay - 2A

Post - Machala Hengen, Shailey Miller, Baylea Pittman, Kelby Tidwell, Julie Rudd, Hannah Miranda

Boys 4x200 Meter Relay - 2A

New Deal - Brandon Coronado, Mark Adams, David Morgan, Jordan Lacy, Javan Rodriguez, Charlie Bullock

Boys 400 Meter Dash - 2A

Jaime Cueto – Plains

Girls 300 Meter Hurdles - 2A

Alexis Terry – Sundown

Machala Hengen – Post

Boys 300 Meter Hurdles - 2A

Jace Cannon – Hale Center

Girls 200 Meter Dash - 2A

Jordain Castro – Ralls

Boys 200 Meter Dash - 2A

Andres Loera – Bovina

Jaime Cueto – Plains

Girls 1600 Meter Run - 2A

Andrea Sanchez – Sundown

Girls 4x400 Meter Relay - 2A

Sundown - Haven Wisdom, Andrea Sanchez, Hannah Jenkins, Alexi Vigil, Alexis Terry, Rebecca Kenley

Boys 4x400 Meter Relay - 2A

Sundown - Jimmy Jimenez, Zach Smith, Austin Thoms, Steven Quintanilla, Ladd Wilkes, Isaac Hernandez

Girls Discus Throw - 2A

Haley Walker – Lockney

Boys Discus Throw - 2A

Bryce Spencer – Sundown

Xavier Rivera – Abernathy

Boys High Jump - 2A

Jordan Lacy – New Deal

Roberto Trevizo – Farwell

Boys Long Jump - 2A

Alvin (A.J.) Reed – Post

Girls Shot Put - 2A

Sirena Minjarez – Seagraves

Boys Shot Put - 2A

Jaden Butler – Lockney

Xavier Rivera – Abernathy

Girls 3200 Meter Run - 1A

Lexi Villarreal - O'Donnell

Gracen Key - Wellman-Union

Boys 3200 Meter Run - 1A

Dustin Dominey – Spur

Jake Merrell - Turkey Valley

Girls 4x100 Meter Relay - 1A

Springlake Earth - Jaden McCallister - Angel Darden - Brooke Arenas - Tatum Hood - Abby Trevizo - Callie Crum

Klondike - Alexi Bushong, Savannah Wiebe, Macy Sharp, Sarah Kearney, Kasey Whitley, Haleigh Archer

Ira - Lindsey Womack, Lexie Hanshew, Emily McCowen, Sierra Welch, Shyia Hill, Abby Manning

Boys 4x100 Meter Relay - 1A

Borden County - Nick Proulx, Hunter Jones, Jayton Lewis, Corbin Sumners, Ryan Willborn, Braxton Coor

Turkey Valley - Adrian Espinoza, Joe Carrera, Dax Allen, Jayton Smith, Paden Rothwell, Tristen Schlueter

Guthrie - Cooper Jones, Cutter Jones, Kylar Talley, Landon Roberts, Blane Blount, Levi Jones

Girls 800 Meter Run - 1A

Gracen Key - Wellman-Union

Esmeralda Espinoza – Whiteface

Boys 800 Meter Run - 1A

Cesar Amador - Springlake Earth

Jake Merrell - Turkey Valley

Girls 100 Meter Hurdles -1A

Kayli Rowland – Ropes

Mattisun Hester – Lazbuddie

Boys 110 Meter Hurdles - 1A

Joseph Garibaldi – Paducah

Girls 100 Meter Dash - 1A

Brishaya Sneed – Hermleigh

Boys 100 Meter Dash - 1A

Juan Villarreal - Turkey Valley

Boocker Brasuel – Ira

Girls 4x200 Meter Relay - 1A

Klondike - Alexi Bushong, Savannah Wiebe, Macy Sharp, Sarah Kearney, Kasey Whitley, Haleigh Archer

Springlake Earth - Angel Darden, Jaden McCallister, Brooke Arenas, Tatum Hood, Abby Trevizo, Callie Crum

Boys 4x200 Meter Relay - 1A

Turkey Valley - Adrian Espinoza, Jayton Smith, Dax Allen, Juan Villarreal, Joe Carrera, Paden Rothwell

Borden County - Nick Proulx, Hunter Jones, Jayton Lewis, Corbin Sumners, Braxton Coor, Trace Richey

Girls 400 Meter Dash - 1A

Sierra Welch – Ira

Girls 300 Meter Hurdles - 1A

Lexie Hanshew – Ira

Kayli Rowland – Ropes

Mattisun Hester – Lazbuddie

Kaitlyn Clardy – Anton

Boys 300 Meter Hurdles - 1A

Kylar Talley – Guthrie

Jonathan Michael Solis - Springlake Earth

Girls 200 Meter Dash - 1A

Sarah Kearney – Klondike

Boys 200 Meter Dash - 1A

Adrian Espinoza - Turkey Valley

Girls 1600 Meter Run - 1A

Lexi Villarreal - O'Donnell

Hailey Lowery - Gail Borden

Esmeralda Espinoza – Whiteface

Lana Belmares - Turkey Valley

Gracen Key - Wellman-Union

Boys 1600 Meter Run - 1A

Jake Merrell - Turkey Valley

Girls 4x400 Meter Relay - 1A

Nazareth - Abby Schmucker, Blakely Gerber, April Schmucker, Shania Schacher

Boys 4x400 Meter Relay - 1A

Guthrie - Kylar Talley, Cutter Jones, Blane Blount, Landon Roberts, PL Gibson, Kaleb Brendle

Turkey Valley - Dax Allen, Tristen Schlueter, Jayton Smith, Juan Villarreal, Parker Carson, Jed Day

Girls Discus Throw - 1A

Kayli Rowland – Ropes

Myeshia Thomas – Amherst

Boys Discus Throw - 1A

Donovan Vasquez - O'Donnell

Dallyn Fogerson – Southland

Girls High Jump - 1A

Mattisun Hester – Lazbuddie

Kayli Rowland – Ropes

Sarah Kearney – Klondike

Girls Long Jump - 1A

Alexi Bushong – Klondike

Kaitlyn Clardy – Anton

Boys Long Jump - 1A

Joseph Garibaldi – Paducah

Girls Pole Vault - 1A

Tally Patton – Silverton

Jacie Fowler – New Home

Lindsey Womack – Ira

Boys Pole Vault - 1A

Landon Roberts – Guthrie

Girls Shot Put - 1A

Myeshia Thomas – Amherst

Kiki Gonzales – Hermleigh

Boys Shot Put - 1A

Jacolby Burns – Paducah

Girls Triple Jump - 1A

Kaitlyn Clardy – Anton

Sydney Ritter – Groom

