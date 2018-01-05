Hoop Madness scores: 1/5

Here is Pete with all of your local high school basketball scores and highlights:
GIRLS
LUBBOCK CHRISTIAN JV 32
SOUTHCREST CHRISTIAN 46
ABILENE COOPER 37
MONTEREY 69
ANTON 26
WHITEFACE 38
MORTON 36
SEAGRAVES 38
WELLMAN-UNION 50
SOUTHLAND 17
NEW HOME 22
ROPES 48
FRENSHIP 41
MIDLAND 44
KLONDIKE 1
DAWSON 0 (FORFEIT)
LEVELLAND 36
DENVER CITY 48
FLOYDADA 23
ABERNATHY 68
LUBBOCK HIGH 29
LUBBOCK COOPER 63
LAKE VIEW 25
CORONADO 68
SHALLOWATER 57
LITTLEFIELD 17
BIG SPRING 34
SNYDER 56
SPEARMAN 44
TULIA 40
IDALOU 46
ROOSEVELT 37
TAHOKA 52
PLAINS 42
BROWNFIELD 23
LAMESA 36
ESTACADO 35
SEMINOLE 42
POST 44
NEW DEAL 47
SUDAN 40
HALE CENTER 21
SILVERTON 51
HART 32
RALLS 57
CROSBYTON 53
WHITHARRAL 40
COTTON CENTER 19
GREENWOOD 61
PECOS 34
ALL SAINTS 51
SAN JACINTO 54
AMHERST 22
LORENZO 96
NAZARETH 96
SPRINGLAKE-EARTH 14
SUNDOWN 42
SMYER 28
WILSON 20
MEADOW 54
WESTBROOK 59
IRA 48
PATTON SPRINGS 54
PADUCAH 42
LAZBUDDIE 80
KRESS 8
HERMLEIGH 64
HIGHLAND 25
FARWELL 73
BOVINA 33
PLAINVIEW 48
CAPROCK 37
BOYS
MONTEREY 64
FRENSHIP 78
ALL SAINTS 73
SAN JACINTO 61
ROOSEVELT 42
IDALOU 63
TAHOKA 70
RALLS 44
NEW HOME 34
ABERNATHY 46
HALE CENTER 44
SUNDOWN 39
DIMMITT 66
SLATON 55
NEW DEAL 66
PLAINS 30
LITTLEFIELD 33
SHALLOWATER 45
HART 30
FARWELL 81
ANTON 102
WHITEFACE 50
SEAGRAVES 42
SANDS 23
AMHERST 45
LORENZO 70
KINGDOM PREP 32
PLAINVIEW CHRISTIAN 68
SEMINOLE 66
MIDLAND GREENWOOD 48
PATTON SPRINGS 30
PADUCAH 63
GUTHRIE 19
VALLEY 68
MOTLEY COUNTY 49
SPUR 72
IRA 44
EARLY 66
ROPES 50
CROSBYTON 41
JAYTON 74
ROTAN 43
KRESS 24
PETERSBURG 64
PLAINVIEW 60
CAPROCK 93
BORDEN COUNTY 79
ASPERMONT 33
LOOP 14
SOUTHCREST 68
NAZARETH 62
SMYER 26
SNYDER 40
LEVELLAND 50
ODESSA 82
CORONADO 69
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