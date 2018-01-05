Hoop Madness scores: 1/5 - KCBD NewsChannel 11 Lubbock

Hoop Madness scores: 1/5

By Pete Christy, Sports Director
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Here is Pete with all of your local high school basketball scores and highlights: 

GIRLS

LUBBOCK CHRISTIAN JV 32
SOUTHCREST CHRISTIAN 46

ABILENE COOPER 37
MONTEREY 69

ANTON 26
WHITEFACE 38

MORTON 36
SEAGRAVES 38

WELLMAN-UNION 50
SOUTHLAND 17

NEW HOME 22
ROPES 48

FRENSHIP 41
MIDLAND 44

KLONDIKE 1
DAWSON 0 (FORFEIT)

LEVELLAND 36
DENVER CITY 48

FLOYDADA 23
ABERNATHY 68

LUBBOCK HIGH 29
LUBBOCK COOPER 63

LAKE VIEW 25
CORONADO 68

SHALLOWATER 57
LITTLEFIELD 17

BIG SPRING 34
SNYDER 56

SPEARMAN 44
TULIA 40

IDALOU 46
ROOSEVELT 37

TAHOKA 52
PLAINS 42

BROWNFIELD 23
LAMESA 36

ESTACADO 35
SEMINOLE 42

POST 44
NEW DEAL 47

SUDAN 40
HALE CENTER 21

SILVERTON 51
HART 32

RALLS 57
CROSBYTON 53

WHITHARRAL 40
COTTON CENTER 19

GREENWOOD 61
PECOS 34

ALL SAINTS 51
SAN JACINTO 54 

AMHERST 22
LORENZO 96

NAZARETH 96
SPRINGLAKE-EARTH 14

SUNDOWN 42
SMYER 28

WILSON 20
MEADOW 54

WESTBROOK 59
IRA 48

PATTON SPRINGS 54
PADUCAH 42

LAZBUDDIE 80
KRESS 8

HERMLEIGH 64
HIGHLAND 25

FARWELL 73
BOVINA 33

PLAINVIEW 48
CAPROCK 37

BOYS

MONTEREY 64
FRENSHIP 78

ALL SAINTS 73
SAN JACINTO 61

ROOSEVELT 42
IDALOU 63

TAHOKA 70
RALLS 44

NEW HOME 34
ABERNATHY 46

HALE CENTER 44
SUNDOWN 39
 
DIMMITT 66
SLATON 55

NEW DEAL 66
PLAINS 30

LITTLEFIELD 33
SHALLOWATER 45

HART 30
FARWELL 81

ANTON 102
WHITEFACE 50

SEAGRAVES 42
SANDS 23

AMHERST 45
LORENZO 70

KINGDOM PREP 32
PLAINVIEW CHRISTIAN 68

SEMINOLE 66
MIDLAND GREENWOOD 48

PATTON SPRINGS 30
PADUCAH 63

GUTHRIE 19
VALLEY 68

MOTLEY COUNTY 49
SPUR 72

IRA 44
EARLY 66

ROPES 50
CROSBYTON 41

JAYTON 74
ROTAN 43

KRESS 24
PETERSBURG 64

PLAINVIEW 60
CAPROCK 93

BORDEN COUNTY 79
ASPERMONT 33

LOOP 14
SOUTHCREST 68

NAZARETH 62
SMYER 26

SNYDER 40
LEVELLAND 50

ODESSA 82
CORONADO 69

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