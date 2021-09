LUBBOCK, Texas (KCBD) - Here’s Pete with your high school football scores and highlights for Thursday night.

Andrews 14 Estacado 7

Follett 38 Paducah 29

Seagraves 56 Tornillo 0

Whitharral JV 53 Dawson 6

Morton 49 Lamesa JV 0

Miami 81 Silverton 31

Hedley 72 Lazbuddie 40

Copyright 2021 KCBD. All rights reserved.