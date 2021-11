LUBBOCK, Texas (KCBD) - Here’s Pete with your high school football scores and highlights for Friday:

Lubbock Cooper 27 Grapevine 7

Celina 46 Snyder 6

Whitesboro 50 Shallowater 25

Roosevelt 50 Brady 14

Abernathy 37 Canadian 26

Cisco 34 New Deal 14

Stratford 56 Wink 21

Happy 38 Valley 36

Klondike 69 Anton 54

Motley County 60 Jayton 8

