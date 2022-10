LUBBOCK, Texas (KCBD) - Here’s Pete with your high school football scores and highlights for Thursday, Oct. 13.

Coronado 28 Amarillo 17

West Plains 52 Levelland 7

Jayton 60 Guthrie 8

Groom 54 Silverton 52

Aspermont 70 Patton Springs 24

