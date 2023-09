LUBBOCK, Texas (KCBD) - Here’s Pete with your high school football scores and highlights for Thursday, Sept. 14.

Lubbock Cooper 34 Wichita Falls Rider 7

Lubbock Cooper Liberty JV 63 Abilene Cooper JV 0

Silverton 59 Weatherford Christian 12

Loop 27 Roby 0

Wilson 73 Amarillo Holy Cross 27

Valley 33 Nazareth 32 Final/OT

Hedley 64 Patton Springs 43

