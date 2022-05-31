FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

FORT LAUDERDALE, Fla., May 31, 2022 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, today announced results for the 13 weeks and the 26 weeks ended April 2, 2022. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 26 weeks ended April 3, 2021.
13 Weeks Ended
13 Weeks Ended
REVENUES
April 2, 2022
April 3, 2021
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
31,444,000
$
25,739,000
PACKAGE STORE SALES
8,148,000
7,830,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
478,000
422,000
RENTAL INCOME
199,000
226,000
OTHER OPERATING INCOME (LOSS)
61,000
140,000
TOTAL REVENUES
$
40,330,000
$
34,357,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
1,660,000
$
2,451,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
0.89
$
1.32
26 Weeks Ended
26 Weeks Ended
April 2, 2022
April 3, 2021
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
59,656,000
$
48,510,000
PACKAGE STORE SALES
16,659,000
15,841,000
FRANCHISE RELATED REVENUES
924,000
808,000
RENTAL INCOME
398,000
413,000
OTHER OPERATING INCOME
96,000
165,000
TOTAL REVENUES
$
77,733,000
$
65,737,000
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
3,224,000
$
3,231,000
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
1.73
$
1.74
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